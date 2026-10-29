Dünya üçüncülüğü Erzurum'un: "Kodla ve isabet ettir" projesi uluslararası arenada kürsüye çıktı

Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde, Erzurum Özel Güneş Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak "Kodla ve İsabet Ettir" projesiyle dünya üçüncüsü oldu.

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türk Dünyası Çocuk Vakfı iş birliğiyle 2628 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen şenlik, bilim ve kültür sevdalılarını bir araya getirdi. 22 farklı ülkeden katılımın sağlandığı organizasyona dünya genelinden 1000’i aşkın proje başvurusu yapıldı.

142 proje arasından kürsüye çıktılar

Yapılan titiz değerlendirmelerin ardından sergilenmeye değer bulunan 142 seçkin proje, Gaziantep'teki büyük organizasyonda kıyasıya yarıştı. Erzurum Özel Güneş Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Merve Taştan danışmanlığında; öğrenciler Berat Çınar Türkmen, Kerem Can Aydın ve Ahmet Tuna Uygur tarafından hazırlanan "Kodla ve İsabet Ettir" projesi, jürinin büyük beğenisini kazanarak uluslararası arenada 3.lük ödülüne layık görüldü.

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Erzurum'u ve Türkiye'yi uluslararası platformda gururla temsil eden Özel Güneş Ortaokulu yönetimi, yayımladığı tebrik mesajında, bilimin ve üretmenin ışığında geleceğe yön veren danışman öğretmen ve öğrencileri yürekten kutlayarak başarılarının devamını diledi.