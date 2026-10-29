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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurumlu havacılık öğrencilerinden anlamlı kutlama: "Cumhuriyet 1-0-3" kalkışa geçti Kule Konuştu, altimetre 1923'ü gösterdi: Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden büyük ilgi gören "Cumhuriyet" filmi

        Erzurumlu havacılık öğrencilerinden anlamlı kutlama: "Cumhuriyet 1-0-3" kalkışa geçti Kule Konuştu, altimetre 1923'ü gösterdi: Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden büyük ilgi gören "Cumhuriyet" filmi

        Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla havacılık terimlerini tarihi sembollerle harmanlayan anlamlı bir kısa filme imza attı. Sosyal medyada büyük ilgi gören filmde, kuleden kalkış izni isteyen "Cumhuriyet 103" uçağının kokpit diyalogları üzerinden Cumhuriyet coşkusu anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Erzurumlu havacılık öğrencilerinden anlamlı kutlama: "Cumhuriyet 1-0-3" kalkışa geçti Kule Konuştu, altimetre 1923'ü gösterdi: Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden büyük ilgi gören "Cumhuriyet" filmi

        Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla havacılık terimlerini tarihi sembollerle harmanlayan anlamlı bir kısa filme imza attı. Sosyal medyada büyük ilgi gören filmde, kuleden kalkış izni isteyen "Cumhuriyet 103" uçağının kokpit diyalogları üzerinden Cumhuriyet coşkusu anlatıldı.

        Havacılık terimleriyle tarihi mesajlar

        Kampüste sergilenen bir savaş uçağının önünde çekilen kısa film, havacılık öğrencileri tarafından sektörel dile uygun telsiz ve kule konuşmalarıyla kurgulandı. Yapımda, kuleden kalkış talimatı verilirken Cumhuriyet'in ilan tarihi ve yıl dönümüne özel şifrelenmiş şu havacılık kodları kullanıldı:

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        Cumhuriyet 103: Cumhuriyet'in ilan edildiği 103'üncü yılı simgeleyen uçuş çağrı adı olarak belirlendi.

        Rüzgâr 29’dan: 29 Ekim tarihine atıfta bulunarak rüzgâr yönü olarak anons edildi.

        Altimetre 1923: Cumhuriyet’in ilan yılı olan 1923 tarihi, uçuş göstergelerinin temel basınç değeri (altimetre) olarak kule tarafından pilotlara bildirildi.

        "Sen hep göklerdesin, nice yüz yıllara"

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" vizyonuna vurgu yapan kısa film, hava trafik kontrol kulesinin uçuş ekibine verdiği anlamlı bir mesajla son buluyor. Kulenin telsizden pilotlara hitaben sarf ettiği "Sen hep göklerdesin. Nice yüz yıllara" ifadesi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

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        Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin dijital çağın yenilikçi diliyle hazırladığı bu özel çalışma, havacılık camiasında ve sosyal medyada Cumhuriyet Bayramı’nın en anlamlı kutlama mesajlarından biri olarak kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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