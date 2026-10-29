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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin özel öğrencili "Cumhuriyet" klibi sosyal medyada rekor kırıyor

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından özel ihtiyaçlı öğrencilerin katılımıyla hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Engel tanımayan yüreklerin Cumhuriyet coşkusunu yansıtan anlamlı çalışma, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin özel öğrencili "Cumhuriyet" klibi sosyal medyada rekor kırıyor

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından özel ihtiyaçlı öğrencilerin katılımıyla hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Engel tanımayan yüreklerin Cumhuriyet coşkusunu yansıtan anlamlı çalışma, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturan bir projeye imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, kamera karşısına geçerek Cumhuriyet coşkusunu ekranlara taşıdı.

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        "Cumhuriyet benim için eşitliktir"

        Özel öğrencilerin samimi performansları ve vatan sevgisiyle renklenen klipte, "Cumhuriyet benim için eşit haklara sahip olmaktır" ve "Cumhuriyet benim de hayallerimin olmasıdır" mesajları ön plana çıktı. Engellerin fiziksel bedenlerde değil, toplumsal ön yargılarda olduğuna dikkat çekilen klip, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılanlar arasına girdi.

        Kullanıcılar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan video, sevgi ve umudun sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, özel çocuklara bu fırsatı tanıyan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen eğitmenlere teşekkür mesajları iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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