ETÜ'de "Cumhuriyet ve kalkınma" paneli düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından Cumhuriyet’in 103. yılı ve Türk şeker sanayisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet ve Kalkınma" panelinde, erken Cumhuriyet döneminin ekonomi politikaları ile Türk şeker sanayisinin gelişimi ele alındı.

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün iş birliğinde Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü, ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Bedir Kara üstlendi. Panelde, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Firdes Temizgüney, ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rahman Aydın ve ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmed Gökhan Polatoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

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Panelde, erken Cumhuriyet döneminde uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye’nin kalkınma sürecindeki yeri ve önemi değerlendirilirken Türk şeker sanayisinin genel gelişimi ile Erzurum Şeker Fabrikasının kuruluşunun tarihsel ve toplumsal boyutları üzerinde duruldu.

Panelin ardından düzenlenen teknik gezi kapsamında Erzurum Şeker Fabrikası ziyaret edildi. Katılımcılar, 1956 yılında faaliyete geçen işletme binasını ziyaret ederek şeker üretiminin aşamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.