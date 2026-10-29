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        Erzurum Strateji ve Kalkınma Platformu'ndan ortak akıl ve kalkınma çağrısı; "Erzurum'un tarihî mirasını kalkınma vizyonuyla geleceğe taşımalıyız"

        Erzurum Strateji ve Kalkınma Platformu Kurucusu Recai Çelik, Erzurum'un Cumhuriyet tarihindeki müstesna konumuna dikkat çekerek, şehrin tarihî mirasının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma projeleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Erzurum Strateji ve Kalkınma Platformu'ndan ortak akıl ve kalkınma çağrısı; "Erzurum'un tarihî mirasını kalkınma vizyonuyla geleceğe taşımalıyız"

        Erzurum Strateji ve Kalkınma Platformu Kurucusu Recai Çelik, Erzurum’un Cumhuriyet tarihindeki müstesna konumuna dikkat çekerek, şehrin tarihî mirasının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma projeleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

        Çelik, yayımladığı mesajda Erzurum Kongresi'nin Millî Mücadele tarihindeki önemini hatırlatarak, kentin yalnızca geçmişiyle anılan bir yer olmaktan çıkarılıp geleceğe yönelik somut yatırımlarla güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

        "Erzurum, bağımsızlık iradesinin tarihî göstergesidir"

        Erzurum Kongresi’nin 23 Temmuz 1919'da toplanmasının milletin bağımsızlık iradesini ve millî egemenlik anlayışını pekiştiren en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu: "Erzurum, Millî Mücadele’nin en önemli merkezlerinden biridir. Erzurum Kongresi’nde ortaya konulan bağımsızlık iradesi, milletimizin kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığının tarihî bir göstergesidir. Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

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        Çelik, geçmişle gurur duymanın ötesine geçerek bu mirasa yakışır bir gelecek inşa edilmesi gerektiğini belirterek; Erzurum'un eğitim, üretim, sanayi, turizm, tarım ve istihdam alanlarında çok daha güçlü bir konuma taşınmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

        Kalkınma için "ortak akıl ve güç birliği" çağrısı

        Erzurum’un coğrafi konumu, kültürel zenginliği ve insan kaynağıyla büyük fırsatlara sahip olduğunu dile getiren Çelik, sürdürülebilir bir gelişim modeli için şu yapıların ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine işaret etti: Kamu kurumları, Yerel yönetimler, Sivil toplum kuruluşları, Üniversiteler, İş dünyası. Özellikle gençlerin şehirde kalmasını sağlayacak eğitim, istihdam ve girişimcilik imkânlarının artırılmasının altını çizen Çelik, kentin çağın ihtiyaçlarına uygun bir gelişim modeli ortaya koymasının hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük değer katacağını aktardı.

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        Erzurum strateji ve kalkınma platformunun hedefleri

        Platformun kuruluş amacına da değinen Recai Çelik, Erzurum’un kalkınmasının yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlandırılamayacağını ifade etti. Birlik ve beraberliği güçlendirerek üretimi desteklemeyi amaçladıklarını belirten Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı kalarak Erzurum’u daha güçlü, daha üretken ve daha yaşanabilir bir şehir hâline getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceği planlamalı, Erzurum’un potansiyelini ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeliyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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