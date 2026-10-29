Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da elektrik direğine çıkan yavru bozayı akıma kapılarak telef oldu

        Erzurum'da elektrik direğine çıkan yavru bozayı akıma kapılarak telef oldu

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde yiyecek aramak için elektrik direğine tırmandığı tahmin edilen yavru bozayı, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Direkte asılı kalan talihsiz hayvan, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince indirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Erzurum'da elektrik direğine çıkan yavru bozayı akıma kapılarak telef oldu

        Erzurum’un Palandöken ilçesinde yiyecek aramak için elektrik direğine tırmandığı tahmin edilen yavru bozayı, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Direkte asılı kalan talihsiz hayvan, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince indirildi.

        Olay, Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle yakınlarında bulunan bir yüksek gerilim hattı direğinde bir ayının hareketsiz şekilde asılı durduğunu gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Aras EDAŞ arıza ve bakım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla hattaki elektrik akımını kesti. Ardından direğe tırmanan görevliler, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen yavru bozayıyı halatlar yardımıyla asılı kaldığı yerden indirerek muhafaza altına aldı.

        REKLAM

        Kış öncesi yiyecek arayışındaki yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın enerji hatlarına tırmanması sonucu yaşanan bu üzücü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'in ruhunu Palandöken'in zirvesine taşıdılar
        Cumhuriyet'in ruhunu Palandöken'in zirvesine taşıdılar
        İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla kapılarını açtı
        İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla kapılarını açtı
        Palandöken'in zirvesine Cumhuriyet tırmanışı
        Palandöken'in zirvesine Cumhuriyet tırmanışı
        Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken Dağı'na tırmandılar
        Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken Dağı'na tırmandılar
        Erzurum Strateji ve Kalkınma Platformu'ndan ortak akıl ve kalkınma çağrısı;...
        Erzurum Strateji ve Kalkınma Platformu'ndan ortak akıl ve kalkınma çağrısı;...
        ETÜ'de "Cumhuriyet ve kalkınma" paneli düzenlendi
        ETÜ'de "Cumhuriyet ve kalkınma" paneli düzenlendi