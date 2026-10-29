İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla kapılarını açtı

İspir’in tarihini, kültürünü ve köklü geçmişini geleceğe taşıyacak olan İspir Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birlikte düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını halka açtı. İspir Belediyesi öncülüğünde ilçeye kazandırılan müze, bölgenin turizm potansiyelini zirveye taşıyacak dev bir yatırım olarak nitelendirildi.

Cumhuriyet Bayramı'nın gururuyla taçlanan açılış törenine iş dünyasından siyasete, sivil toplum kuruluşlarından öğrencilere kadar çok geniş bir kesim katıldı. Müzenin kurulmasında ve bu değerin ilçeye kazandırılmasında büyük bir emek sarf eden kurucu Ümit Yaşar Gözüm’ün özverili çalışmaları, törene katılan protokol ve vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

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Açılış törenine MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan protokol üyeleri, müzenin İspir’e katacağı kültürel zenginliğe vurgu yaparak, bu eserin ilçenin tanıtımında kilit rol oynayacağını ifade ettiler.

Yöre kültürünü, el sanatlarını ve tarihsel birikimi gözler önüne seren müzenin, yerli ve yabancı turistlerin yeni cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Genç nesillere tarih bilinci aşılamayı hedefleyen İspir Müzesi, ilçenin kalkınmasında ve turizm haritasındaki yerini güçlendirmede yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.