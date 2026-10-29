Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla kapılarını açtı

        İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla kapılarını açtı

        İspir'in tarihini, kültürünü ve köklü geçmişini geleceğe taşıyacak olan İspir Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birlikte düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını halka açtı. İspir Belediyesi öncülüğünde ilçeye kazandırılan müze, bölgenin turizm potansiyelini zirveye taşıyacak dev bir yatırım olarak nitelendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
        İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla kapılarını açtı

        İspir’in tarihini, kültürünü ve köklü geçmişini geleceğe taşıyacak olan İspir Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birlikte düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını halka açtı. İspir Belediyesi öncülüğünde ilçeye kazandırılan müze, bölgenin turizm potansiyelini zirveye taşıyacak dev bir yatırım olarak nitelendirildi.

        Cumhuriyet Bayramı'nın gururuyla taçlanan açılış törenine iş dünyasından siyasete, sivil toplum kuruluşlarından öğrencilere kadar çok geniş bir kesim katıldı. Müzenin kurulmasında ve bu değerin ilçeye kazandırılmasında büyük bir emek sarf eden kurucu Ümit Yaşar Gözüm’ün özverili çalışmaları, törene katılan protokol ve vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

        REKLAM

        Açılış törenine MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan protokol üyeleri, müzenin İspir’e katacağı kültürel zenginliğe vurgu yaparak, bu eserin ilçenin tanıtımında kilit rol oynayacağını ifade ettiler.

        Yöre kültürünü, el sanatlarını ve tarihsel birikimi gözler önüne seren müzenin, yerli ve yabancı turistlerin yeni cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Genç nesillere tarih bilinci aşılamayı hedefleyen İspir Müzesi, ilçenin kalkınmasında ve turizm haritasındaki yerini güçlendirmede yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Palandöken'in zirvesine Cumhuriyet tırmanışı
        Palandöken'in zirvesine Cumhuriyet tırmanışı
        Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken Dağı'na tırmandılar
        Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken Dağı'na tırmandılar
        Erzurum Strateji ve Kalkınma Platformu'ndan ortak akıl ve kalkınma çağrısı;...
        Erzurum Strateji ve Kalkınma Platformu'ndan ortak akıl ve kalkınma çağrısı;...
        ETÜ'de "Cumhuriyet ve kalkınma" paneli düzenlendi
        ETÜ'de "Cumhuriyet ve kalkınma" paneli düzenlendi
        Atatürk Üniversitesi, TYÇ logo kullanımında zirvedeki yerini bakan Işıkhan...
        Atatürk Üniversitesi, TYÇ logo kullanımında zirvedeki yerini bakan Işıkhan...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin özel öğrencili "Cumhuriyet" klibi sosyal...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin özel öğrencili "Cumhuriyet" klibi sosyal...