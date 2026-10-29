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        Cumhuriyet'in ruhunu Palandöken'in zirvesine taşıdılar

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın zirvesine Cumhuriyet tırmanışı düzenledi. Zirve yürüyüşünü yoğun sis altında tamamlayan 277 öğrenci Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Cumhuriyet'in ruhunu Palandöken'in zirvesine taşıdılar

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın zirvesine Cumhuriyet tırmanışı düzenledi. Zirve yürüyüşünü yoğun sis altında tamamlayan 277 öğrenci Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü sebebiyle Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından Palandöken’e Cumhuriyet tırmanışı düzenlendi. Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki oteller bölgesine saat 09.00 sıralarında otobüslerle gelen 277 kişilik öğrenci grubu sisle kaplı zirveye tırmanış için hazırlıklarını tamamladı.

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        Geleneksel olarak düzenledikleri yürüyüşe katılan öğrencilere teşekkür eden Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzet Uçan, “Bugün bizim için anlamlı, önemli bir gün. Geleneksel Palandöken tırmanışında bir aradayız. Bugün zirveye yalnızca öğrencilerimizi taşımayacağız. Cumhuriyetimizin ruhunu, bize getirdiği mutluluğu, başarıyı, yenilikleri zirveye taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını kutluyorum nice yüz yıllara taşınmasını temenni ediyorum” dedi.

        Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Dağcılık Antrenörü Yunus Emre Karaca nezaretindeki öğrenciler, Palandöken’in 3 bin 176 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaşmak için yola çıktı. Palandöken’in zirvesine ulaşan öğrenciler Atatürk posteri ile Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

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        Sis altında yürüyen öğrenciler, anlamlı bir günde Palandöken tırmanışına katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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