Kars'ta da etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentin bazı kesimlerinde ise rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.

Bazı vatandaşlar ise arabalarına battaniye sarıp soğuktan korumaya çalıştı.

Soğuk nedeniyle cami bahçelerindeki bazı şadırvanlar ile araç camları buz tuttu.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oluyor.

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