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        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı bölge şampiyon

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol Bölge Şampiyonası finalinde Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü takımını mağlup ederek bölge birincisi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı bölge şampiyon

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol Bölge Şampiyonası finalinde Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü takımını mağlup ederek bölge birincisi oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Erzurum’da gerçekleştirilen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol Bölge Şampiyonası tamamlandı. Turnuvada Erzurum’u temsil eden Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, sergilediği başarılı performansla finale yükseldi.

        Final müsabakasında Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ile karşı karşıya gelen emniyet ekibi, rakibini yenerek bölge şampiyonluğuna ulaştı. Elde ettiği bu dereceyle büyük bir başarıya imza atan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, 1723 Kasım 2026 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Doğu Anadolu Bölgesi’ni temsil etmeye hak kazandı.

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        Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge birincisi olarak Türkiye Şampiyonası bileti alan Erkek Voleybol Takımı tebrik edilerek, İzmir’deki müsabakalarda başarılar dilendi.

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