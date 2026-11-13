Erzurum'da okul güvenliği ve eğitim süreçleri masaya yatırıldı

Erzurum’da okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve eğitim ortamlarındaki risklerin önceden belirlenmesi amacıyla 955 eğitim yöneticisi ve personelinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Okul Güvenliği ve Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Toplantısı"na Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici katıldı. Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğini artırmak ve kurumlar arası iş birliğini geliştirmek hedefiyle organize edilen programda, okul güvenliği ve eğitim süreçleri çok yönlü olarak ele alındı.

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955 Eğitimci Bir Araya Geldi

İl genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarından 550 okul müdürü, 20 ilçede görev yapan 385 psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 20 ilçe millî eğitim müdürünün hazır bulunduğu toplantıda, ilgili kurumlar tarafından uzmanlık alanlarına yönelik bilgilendirme sunumları yapıldı. Toplantı kapsamında aktarılan ana başlıklar şu şekilde sıralandı: İl Emniyet Müdürlüğü: Nihilizm (Aşırıcılık) konularında bilgilendirme yaptı. İl Jandarma Komutanlığı: Siber Farkındalık üzerine sunum gerçekleştirdi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü: Özel Eğitim Hizmetleri ile Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri hakkında detayları paylaştı.

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Ortak Sorumluluk ve Koordinasyon Vurgusu

Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve dijital güvenliğinin sağlanması için erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğinin üzerinde durulan programda, koruyucu çalışmaların yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. "Güvenli okul, güçlü eğitim, huzurlu gelecek" anlayışıyla tamamlanan toplantıda, çocukların sağlıklı ortamlarda yetişmesinin ortak bir sorumluluk olduğu belirtilerek kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.