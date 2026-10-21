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        Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç'tan ER-VAK'a ziyaret

        Sığınmacıların "Büyük Baba" olarak sahiplendiği ERVAK Başkanı Erdal Güzel'in çalışmalarını takdir eden İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, vakıf kültürünün yaşatıldığı kadim bir şehirde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç'tan ER-VAK'a ziyaret

        Sığınmacıların "Büyük Baba" olarak sahiplendiği ERVAK Başkanı Erdal Güzel’in çalışmalarını takdir eden İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, vakıf kültürünün yaşatıldığı kadim bir şehirde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine yeni başlayan Osman Dorkaç, Erzurum Kalkınma Vakfını (ERVAK) ziyaret ederek Vakıf Başkanı Erdal Güzel ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Erzurum’da yaşayan sığınmacıların sorunları, insani yardım çalışmaları ve kurumlar arasındaki iş birliği ele alındı.

        Sığınmacıların "Büyük baba"sı Erdal Güzel

        Erzurum’da uzun yıllardır sığınmacılara yönelik yardım ve dayanışma çalışmalarıyla tanınan ERVAK Başkanı Erdal Güzel’in faaliyetlerini yakından bildiklerini belirten Osman Dorkaç, Güzel’in insani yaklaşımını ve sığınmacılara gösterdiği duyarlılığı takdir ettiklerini ifade etti.

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        Yaptığı yardımlar ve kurduğu gönül bağları nedeniyle sığınmacılar tarafından "Büyük Baba" olarak sahiplenilen Erdal Güzel’in çalışmalarının toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekildi.

        Erzurum’un köklü tarihine ve güçlü vakıf geleneğine de değinen Dorkaç, vakıf kültürünün yaşatıldığı kadim bir şehirde görev yapmanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getirdi.

        ERVAK ve Göç İdaresi iş birliği

        ERVAK Başkanı Erdal Güzel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç’a yeni görevinde başarılar diledi.

        Göç İdaresi Müdürlüğü ile yakın ilişkiler içerisinde çalıştıklarını belirten Güzel, Erzurum’da yaşayan sığınmacıların karşılaştıkları sorunların çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi. Sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadıkları sorunların giderilmesi noktasında kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Güzel, insani yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

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        Kitaplarını imzalayarak hediye etti

        Ziyaretin sonunda ERVAK Başkanı Erdal Güzel, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç’a kaleme aldığı "Sözün Güzel’i Erzurum", "Güzel Erzurum" ve "Güzel Gezginin Anıları" adlı kitaplarını imzalayarak hediye etti.

        Erzurum’un kültürel değerlerini, tarihî birikimini ve şehir hafızasını yansıtan eserler üzerine de anlam taşıyan bu hediye, ziyaretin anlamlı bir hatırası oldu.

        Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaret, Erzurum’da toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sığınmacıların sorunlarının çözümüne yönelik kurumlar arası iş birliğinin devam ettirilmesi temennileriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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