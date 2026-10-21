ETSO tarım ve gıda heyeti Hollanda pazarında yeni iş birlikleri arıyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelerinden oluşan 13 kişilik sektörel ticaret heyeti, gıda, tarım, süt ürünleri ve hayvancılık alanlarında yeni ihracat fırsatları oluşturmak amacıyla Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ticari temaslarına başladı. Ticaret Bakanlığının destekleriyle 1923 Ekim tarihleri arasında düzenlenen programa, ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Gacıroğlu ve Abdurrahman Şakiroğlu başkanlık ediyor.

Avrupa pazarındaki üretim tesisleri incelendi

Meclis Üyesi Hasan Özdicle, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı ve sektör temsilcilerinin yer aldığı heyet, program kapsamında Avrupa pazarında faaliyet gösteren Koç Sucukları Et Entegre, Silifke Süt Ürünleri ve Enka Horeca tesislerine saha ziyaretleri yaptı. Tesislerdeki üretim, paketleme ve dağıtım süreçlerini yerinde inceleyen Erzurumlu iş insanları, pazarın dinamikleri hakkında yetkililerden bilgi alarak yeni ihracat fırsatları için B2B ikili iş görüşmeleri yaptı.

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Ziyaretler çerçevesinde Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTIAD) ile bir istişare toplantısı düzenlendi. Dutch Trade Center Kurucusu Aydın Daldal ve HOTIAD Üyesi Mustafa Özcan’ın katılımıyla yapılan toplantıda; Türk firmalarının Hollanda pazarına giriş stratejileri, gıda ve tarım sektöründeki yeni teknolojiler ile ortak yatırım imkanları ele alındı.

Başkan Özakalın: "Erzurum'un üretim potansiyeline vizyon katacak"

Heyetin Hollanda temaslarına ilişkin bir değerlendirme yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, şehrin tarım ve gıda potansiyeline dikkat çekerek şunları kaydetti: "Erzurum, tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde güçlü bir altyapıya ve büyük bir potansiyele sahiptir. Üyelerimizi bu alanda dünyanın en önemli tecrübelerinden birine sahip olan Hollanda pazarıyla buluşturarak, şehrimizin ihracat kapasitesini yeni teknolojilerle artırmayı planlıyoruz. Gıda ve süt ürünleri odaklı bu sektörel heyet programımızda yapılacak ikili iş görüşmeleri ile tesis incelemelerinin, firmalarımızın küresel vizyonuna ve şehrimizin üretim hedeflerine doğrudan katkı sunacağına inanıyorum."