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        Erzurum polisi okullarda: Hem fiziksel hem dijital dünyada güvenlik eğitimi

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü, geleceğimizin teminatı olan çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul ziyaretlerini ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şube müdürlüklerince düzenlenen eğitimlerde, temel güvenlik kurallarından siber zorbalığa kadar pek çok önemli konuda öğrencilere farkındalık kazandırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Erzurum polisi okullarda: Hem fiziksel hem dijital dünyada güvenlik eğitimi

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü, geleceğimizin teminatı olan çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul ziyaretlerini ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şube müdürlüklerince düzenlenen eğitimlerde, temel güvenlik kurallarından siber zorbalığa kadar pek çok önemli konuda öğrencilere farkındalık kazandırıldı.

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelindeki okullarda kapsamlı bir eğitim seferberliği başlattığı ifade edildi. Ekipler, ilkokuldan lise düzeyine kadar yüzlerce öğrenciye ulaşıarak güvenli yaşam ve dijital farkındalık konularında sunumlar gerçekleştirdi.

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        İlkokul ve Ortaokullarda Güvenli Yaşam Eğitimi

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli; Dumlupınar İlkokulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu, Ahmet Hamdi Tanpınar İmam Hatip Ortaokulu ve Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulunu ziyaret etti. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde öğrencilere; Temel Güvenlik Kuralları, Trafik Kuralları, Güvenli İnternet Kullanımı, Akran Zorbalığı ve acil durumlarda hayat kurtaran "Hayat 112" konuları anlatıldı. Emniyet yetkilileri, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız" mesajını verdi.

        Liseli Gençlere SİBERAY Kalkanı

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        Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi ve bu suçların yol açabileceği maddi ile manevi zararların en aza indirilmesi amacıyla yürütülen SİBERAY Programı kapsamında ise liseli gençler siber dünyaya karşı bilinçlendirildi. Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti icra etti.

        "Güvenli İnternet, Bilinçli Kullanıcı" mottosuyla düzenlenen eğitim kapsamında uzman polisler; İnternette Kişisel Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Teknoloji Bağımlılığı ve Mücadele Yöntemleri, Siber Zorbalık ve Siber Suçlar konularında detaylı sunumlar yaptı. Eğitimlerle gençlerin siber güvenlik farkındalığının artırılması hedeflendi.

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        Emniyet müdürlüğünden yapılan sosyal medya paylaşımında, çocukların hem fiziksel hem de dijital dünyada güvenle yetişebilmeleri amacıyla okullardaki bilgilendirme ve önleme faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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