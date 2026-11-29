Erzurum Şehir Tiyatrosu, aile yapısı ve toplumsal değerleri merkeze alan "Leyla ile Mecnun" adlı yeni oyununu 30 Kasım20 Aralık tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in destekleriyle hazırlanan tek perdelik komedi oyunu, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nin yanı sıra Erzurum’un tüm ilçelerinde sahnelenecek. Sevgi, saygı, kadına şiddetle mücadele ve öze dönüş temalarının güçlü mesajlarla işlendiği yapım, izleyiciyi hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi hedefliyor.

Oyunun konusu ve kadrosu

Köyde yaşayan ve Leyla’ya aşık olan Ferhat’ın, başlık parası kazanmak için İstanbul’a gidişini konu alan oyunda; şansı yaver giderek zenginleşen ve sosyeteye giren Ferhat'ın zamanla özünden uzaklaşması ve ardından yaşadığı farkındalıkla kendi değerlerine dönüş süreci anlatılıyor.

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Genel koordinatörlüğünü Canan Şimşek’in üstlendiği oyunun sanat yönetmenliğini Cumhur Seval, yönetmenliğini ise Semih Yetimoğlu yapıyor. Sahne amirliğini Ercan Seval’in yürüttüğü eserin teknik ekibinde Köksal Aydın görev alıyor.

Toplumsal değerlere vurgu

Yapımda; güçlü aile bağlarının toplum ve devlet yapısı üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekilirken, kültürel yozlaşma, medya eleştirisi ve kadına yönelik şiddet gibi güncel sorunlara da değiniliyor. Oyun aracılığıyla genç nesillere vatan sevgisi, üretkenlik, liyakat, ahlak ve büyüklere saygı gibi temel kültürel değerlerin aktarılması amaçlanıyor.