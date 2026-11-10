Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu

Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı, İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzincan'ı 3-0 mağlup ederek, Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, GSB 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında Atatürk Üniversitesi Kız KYK Yurtları Spor Salonu'nda düzenlenen İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzincan temsilcisiyle karşılaştı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı, İzmir'de düzenlenecek ve 16 takımın mücadele edeceği Türkiye Şampiyonası'nda bölgeyi temsil edecek.

Final müsabakasını Vali Aydın Baruş, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile birlikte takip etti.

REKLAM

Müsabakanın ardından şampiyon takımın teknik heyetini ve sporcularını tebrik ederek madalyalarını veren Baruş, sporun sağlıklı bir yaşamın ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Baruş, her yaştan insanın spor yapması gerektiğine dikkati çekerek, bu tür organizasyonların sporculara yeteneklerini sergileme ve günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşma fırsatı sunduğunu, şampiyonaya katılan tüm takımları tebrik etti.