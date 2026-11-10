İspir'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı

Programa Kaymakam Berker Çırak, İspir Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Bora Türe, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şiirler okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

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