Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları’nda mücadele eden Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

GSB 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen iller arası Voleybol Bölge Finalleri’nde şampiyon olarak finallere katılma hakkı kazanan Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda da başarılı performansını sürdürdü. Zorlu rakipleri karşısında sergilediği mücadeleyle dikkat çeken Erzurum temsilcisi, turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Elde edilen derecenin ardından Erzurum Valiliği tarafından yayımlanan tebrik mesajında, takımın başarısından duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Takımımızı bu anlamlı başarısından dolayı tebrik ediyor, sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederek başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.