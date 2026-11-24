Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağış, fırtına ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde başlayacak olan yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (4060 km/saat), gece saatlerinde ise yer yer fırtına (5070 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ayrı başlıkta uyarıda bulundu.

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Kuvvetli Yağış Uyarısı

Akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (2160 kg/m) olması beklenen yağışların, zamanla sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak 1000 metre üzeri iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Rüzgarın gece saatlerinde Erzurum’un güneyi ile Ardahan ve çevresinde fırtına (5070 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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Buzlanma ve Don Uyarısı

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden sürücülerin ve vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.