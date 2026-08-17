Erzurum'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 17.08.2026 - 00:56 Güncelleme:
Erzurum’un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Dörtyol Caddesi’nde Ş.A.Ş. (19) idaresindeki 25 AEA 262 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.C.G. (18), M.E.Ş. (11) ve T.Ş. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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