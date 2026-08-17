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        Erzurum'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 00:56 Güncelleme:
        Erzurum'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

        Erzurum’un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Dörtyol Caddesi’nde Ş.A.Ş. (19) idaresindeki 25 AEA 262 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan A.C.G. (18), M.E.Ş. (11) ve T.Ş. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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