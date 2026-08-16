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        GÜNCELLEME - Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelanda tır bariyerlere sıkıştı

        Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu tır bariyerlere sıkıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 20:52 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelanda tır bariyerlere sıkıştı

        Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu tır bariyerlere sıkıştı.

        Tüneller mevkisinde sağanak nedeniyle heyelan oluştu.

        Heyelan sırasında yoldan geçen 77 AEM 471 plakalı tır bariyerlere sıkıştı, tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

        Heyelan nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Karayolları ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından yolu tek şeritten trafiğe açtı.

        Yol temizleme çalışmaları sırasında bölgede ulaşım güvenliği için polis ve jandarma ekibi de görev yaptı.

        Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından Erzincan-Sivas istikameti de ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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