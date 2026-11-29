Ayrıca sürücünün ehliyetine 240 gün el konuldu ve aracı 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Sürücüye trafik kanununun ilgili maddelerinden 225 bin lira ceza kesildi.

Yapılan incelemede araç sürücüsü Y.A'nın alkollü olduğu belirlendi.

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