Erzurum'da geleceğin curling sporcuları okullarda yetişecek

Erzurum'da curling sporunu okul çağındaki çocuklar arasında yaygınlaştırmak ve genç yetenekleri erken yaşta keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "Buzda Satranç Curling" projesinin protokolü imzalandı.

Türkiye Curling Federasyonu, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek proje, 2026-2030 yıllarını kapsayacak.

Projeyle öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması, takım çalışması ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar kapsamında curling sporuna yatkın öğrencilerin erken yaşta tespit edilerek sistemli bir eğitim sürecine dahil edilmesi planlanıyor. Böylece okul sporlarının yaygınlaştırılması ve Türk curling sporuna yeni yetenekler kazandırılması hedefleniyor.

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Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen programda projenin protokolü imzalandı.

- "Amerika'da tamamen okul kulüpleri var"

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, burada yaptığı konuşmada, dünyada sporda başarılı olan ülkelere bakıldığında, spor branşlarının okulda ön planda tutulduğunu söyledi.

Bu amaçla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Şebin, şöyle konuştu:

"Amerika'da tamamen okul kulüpleri vardır. Biz de bunu örnek alarak ilkini Samsun'da yaptık. Tesisler el verdiği müddetçe hem milli takımlarımız karışık çiftler, kadınlar, erkekler antrenmanlar hariç, yılda yaklaşık 750 müsabaka yapıyoruz. Bunların yanında bir de bu projeyi uygulamak çok zor, artık bir tesis bize yetmiyor. İnşallah devletimizin öngördüğü sürece ikinci bir curling salonunun Erzurum'da olmasını istiyoruz. Başka bir ilde de olur, büyümeye çalışacağız. Bu devlet bize çok şey verdi. Her çocuk bizim için devletimiz için çok önemlidir."

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Curling Federasyonu Başkan Vekili Zafer Aynalı ise projenin paydaşı olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı sporla meşgul ettirmeyi önemli buluyoruz. İnşallah eğitim alacak kardeşlerimiz içerisinde nice cevherler çıkacak, milli takımda hem sporcu olarak yarışacak, daha sonra antrenör olacaklar. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de Erzurum'un spor konusunda iyi bir seviyede olduğuna işaret ederek, "Gençlerimizin bağımlılıktan kurtulması, kötü alışkanlıklardan vazgeçmesi spor ve kültürle olacaktır." diye konuştu.