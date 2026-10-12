Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da geleceğin curling sporcuları okullarda yetişecek

        Erzurum'da geleceğin curling sporcuları okullarda yetişecek

        Erzurum'da curling sporunu okul çağındaki çocuklar arasında yaygınlaştırmak ve genç yetenekleri erken yaşta keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "Buzda Satranç Curling" projesinin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Erzurum'da geleceğin curling sporcuları okullarda yetişecek

        Erzurum'da curling sporunu okul çağındaki çocuklar arasında yaygınlaştırmak ve genç yetenekleri erken yaşta keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "Buzda Satranç Curling" projesinin protokolü imzalandı.

        Türkiye Curling Federasyonu, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek proje, 2026-2030 yıllarını kapsayacak.

        Projeyle öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması, takım çalışması ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Çalışmalar kapsamında curling sporuna yatkın öğrencilerin erken yaşta tespit edilerek sistemli bir eğitim sürecine dahil edilmesi planlanıyor. Böylece okul sporlarının yaygınlaştırılması ve Türk curling sporuna yeni yetenekler kazandırılması hedefleniyor.

        REKLAM

        Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen programda projenin protokolü imzalandı.

        - "Amerika'da tamamen okul kulüpleri var"

        Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, burada yaptığı konuşmada, dünyada sporda başarılı olan ülkelere bakıldığında, spor branşlarının okulda ön planda tutulduğunu söyledi.

        Bu amaçla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Şebin, şöyle konuştu:

        "Amerika'da tamamen okul kulüpleri vardır. Biz de bunu örnek alarak ilkini Samsun'da yaptık. Tesisler el verdiği müddetçe hem milli takımlarımız karışık çiftler, kadınlar, erkekler antrenmanlar hariç, yılda yaklaşık 750 müsabaka yapıyoruz. Bunların yanında bir de bu projeyi uygulamak çok zor, artık bir tesis bize yetmiyor. İnşallah devletimizin öngördüğü sürece ikinci bir curling salonunun Erzurum'da olmasını istiyoruz. Başka bir ilde de olur, büyümeye çalışacağız. Bu devlet bize çok şey verdi. Her çocuk bizim için devletimiz için çok önemlidir."

        REKLAM

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Curling Federasyonu Başkan Vekili Zafer Aynalı ise projenin paydaşı olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı sporla meşgul ettirmeyi önemli buluyoruz. İnşallah eğitim alacak kardeşlerimiz içerisinde nice cevherler çıkacak, milli takımda hem sporcu olarak yarışacak, daha sonra antrenör olacaklar. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de Erzurum'un spor konusunda iyi bir seviyede olduğuna işaret ederek, "Gençlerimizin bağımlılıktan kurtulması, kötü alışkanlıklardan vazgeçmesi spor ve kültürle olacaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...

        Benzer Haberler

        Erzurum'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Palandöken Ekonomi Forumu uluslararası yatırımcı ve karar vericileri Erzuru...
        Palandöken Ekonomi Forumu uluslararası yatırımcı ve karar vericileri Erzuru...
        Milli kick boksçu Muhammet Emin Aras, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmey...
        Milli kick boksçu Muhammet Emin Aras, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmey...
        Erzurum Barosu Başkanlığına Mesut Öner yeniden seçildi
        Erzurum Barosu Başkanlığına Mesut Öner yeniden seçildi
        Erzurum'da çöp kamyonunun altında kalan kadın yaşamını yitirdi
        Erzurum'da çöp kamyonunun altında kalan kadın yaşamını yitirdi