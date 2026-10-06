Erzurum'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
Erzurum'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 06.10.2026 - 16:35 Güncelleme:
Erzurum'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahir Güven'in (65) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Erzurum Tekman kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
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