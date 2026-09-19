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        Erzurumspor FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

        Çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışan futbolcular, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla hazırlıklarını​​​​​​​ tamamladı.

        Erzurumspor FK ile Samsunspor, yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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