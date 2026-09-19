Erzurumspor FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.
Çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışan futbolcular, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor FK ile Samsunspor, yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak.
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