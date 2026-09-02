Erzurum'un ilk kayıtlı biçerdöverleri çiftçinin hasat yükünü hafifletti

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınan kentin ilk kayıtlı biçerdöverleri, hasat döneminde makine bulmakta zorlanan çiftçilerin ürünlerini zamanında hasat etmesine imkan sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından satın alınarak tarım makineleri filosuna kazandırılan iki biçerdöver, kentte hasat döneminde yaşanan makine sıkıntısının azaltılmasına katkı sağlıyor.

Genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden getirilen özel biçerdöverlerin çeşitli nedenlerle girmediği tarım arazilerinde de hizmet veren Erzurum'a kayıtlı yeni makineler sayesinde, çiftçilerin ürünlerini zamanında hasat etmesi hedefleniyor.

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Bu yıl 8 bin dönüm arazinin biçimi gerçekleştirilirken sezon sonuna kadar yaklaşık 15 bin dönüm arazinin hasat edilmesi planlanıyor.

Buğdayın ardından ayçiçeği hasadında da çiftçilere hizmet vermesi planlanan biçerdöverlerin sayısının gelecek yıllarda artırılmasıyla kentte daha geniş bir alana hizmet sunulması amaçlanıyor.

- Kar amacı güdülmüyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2018 yılında kurulan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile kentteki tarım çalışmalarına başlandığını anlattı.

Çiftçilerin tarım yaparken ihtiyaç duydukları ekipmanlara daha kolay erişmeleri için tarım makineleri filosunun daha önce kurulduğunu anımsatan Kılıç, son zamanlarda biçerdöver ihtiyacının oluştuğuna işaret etti.

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Bu sene içerisinde iki biçerdöveri filoya kazandırdıklarını söyleyen Kılıç, "Burada bir kar amacı güdülmüyor. Amaç tamamen piyasanın regüle edilmesi ve çiftçinin erişiminin kolay sağlaması. Şu anda da ciddi bir memnuniyet söz konusu. İnşallah 2027'de de bu filonun sayısını artırarak ilerleyen zamanlarda Erzurum'un tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde bir biçerdöver filosu oluşturmayı planlıyoruz." dedi.

Hizmetlerden dolayı çiftçilerden olumlu dönütler aldıklarını belirten Kılıç, çiftçilere hizmet veren biçerdöverlerin kente kayıtlı ilk biçerdöverler olduğunu vurguladı.

- "Özel biçerdöverlerin girmediği yerlere de giriyoruz"

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Şu anda 8 bin dönümün üstünde hasat yapıldığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Özel biçerdöverlerin girmediği yerlere de giriyoruz. Özel biçerdöverler kötü tarlalara girmediği için biz çiftçimizin ürününü yerde bırakmıyoruz. Fiyatlarımız ciddi oranda düşük. Çiftçilerimiz beyaz masa üzerinden başvurularını yapıyor. Sadece buğday değil, yakın zamanda buğdaydan sonra hasat edilecek ayçiçeğinde de gerekli ekip ve ekipmanlar alınmış durumda. Niyetimiz sezon sonuna kadar 15 bin dönüme yakın bir araziye hizmet vermek. Bir sonraki yıl Erzurum'un yarısını biz biçebiliriz."

Demirdöven Mahalle Muhtarı Mükremin Çolak ise tarım arazilerine dolu vurması nedeniyle özel biçerdöverlerin gelmediğini, Büyükşehir Belediyesinin biçerdöverleri ile mahsulün yerde kalmadığını aktardı.

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Bulundukları bölgelere biçerdöverlerin gelmemesi nedeniyle fazla ekim yapılmadığını anlatan Çolak, "Çoğu arazi boş kalıyordu. Bu imkanlar sağlandığı sürece ileride daha biçerdöverler fazlalaşırsa bizim ekim oranımız da çok olur. 10 dönüm ekeceğimize, 30 dönüm ekeriz. Biçerdöverler girmediği için bizim hasat alanımız çok kısıtlı oluyor. Eğer bu sayılar artarsa verim oranı artar." ifadelerini kullandı.

Sahada ziraat mühendisi olarak çalışan Ayhan Topal da sistemin tarla sırasına göre kurulduğunu ve biçilen ürünlerin çiftçinin gösterdiği yere döküldüğünü kaydetti.