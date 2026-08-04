Futbol: Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Erzurumspor FK ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren iki takımın mücadelesi, merkezdeki sahada oynandı. İki ekibin de gol bulamadığı müsabaka, 0-0 berabere tamamlandı.

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