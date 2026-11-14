Karayazı'da yaban domuzu sürüsü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Mahallesi'nde görülen yaban domuzu sürüsü, mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Mahallesi’nde görülen yaban domuzu sürüsü, mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Tosunlu Mahallesi’nde ortaya çıkan yaban domuzları, sürü hâlinde mahalle çevresinde dolaşırken vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Yaklaşık 23 saat boyunca bölgede görülen yaban domuzları, bir süre sonra sürü hâlinde mahalleden ayrılarak gözden kayboldu.
Özellikle yerleşim alanına kadar yaklaşan yaban domuzları, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Mahalle sakinleri, yaban domuzlarının yerleşim yerlerine kadar inmesinin endişe verici olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
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