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        Karayazı'da yaban domuzu sürüsü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

        Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Mahallesi'nde görülen yaban domuzu sürüsü, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Karayazı'da yaban domuzu sürüsü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

        Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Mahallesi’nde görülen yaban domuzu sürüsü, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

        Tosunlu Mahallesi’nde ortaya çıkan yaban domuzları, sürü hâlinde mahalle çevresinde dolaşırken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Yaklaşık 23 saat boyunca bölgede görülen yaban domuzları, bir süre sonra sürü hâlinde mahalleden ayrılarak gözden kayboldu.

        Özellikle yerleşim alanına kadar yaklaşan yaban domuzları, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

        Mahalle sakinleri, yaban domuzlarının yerleşim yerlerine kadar inmesinin endişe verici olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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