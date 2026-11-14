Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri "Su Muhafızı Duru" Miniklerden Tam Not Aldı

        "Su Muhafızı Duru" Miniklerden Tam Not Aldı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Su Muhafızı Duru" adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerden tam not aldı. Gelecek nesillere doğa ve su tasarrufu bilinci aşılamayı hedefleyen oyun, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde büyük bir coşkuyla sahnelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:25 Güncelleme:
        "Su Muhafızı Duru" Miniklerden Tam Not Aldı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Su Muhafızı Duru" adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerden tam not aldı. Gelecek nesillere doğa ve su tasarrufu bilinci aşılamayı hedefleyen oyun, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde büyük bir coşkuyla sahnelendi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara yönelik eğitici ve eğlendirici kültürsanat etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda sahneye konulan "Su Muhafızı Duru" adlı tiyatro oyununun son gösterimi, yoğun katılımla ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

        Minik izleyiciler hem eğlendi hem öğrendi

        REKLAM

        Çocuklara erken yaşta çevre duyarlılığı, suyun önemi ve doğal kaynakların korunması bilincini kazandırmayı amaçlayan oyun, minik tiyatroseverlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Gösterim boyunca sahnedeki maceraya eşlik eden çocukların heyecanı ve mutluluğu objektiflere yansıdı.

        Her cuma minik sanatseverlerle buluşacak

        Büyük beğeni toplayan "Su Muhafızı Duru" oyunu, sezon boyunca her hafta Cuma günü saat 10.30’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenmeye devam edecek. Belediye yetkilileri, tüm çocukları ve ailelerini bu anlamlı ve eğlenceli serüvene ortak olmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta

        Benzer Haberler

        Karayazı'da yürek ısıtan dayanışma: Tezgahını satın alıp evine kadar bırakt...
        Karayazı'da yürek ısıtan dayanışma: Tezgahını satın alıp evine kadar bırakt...
        Atatürk Üniversitesinde lisansüstü mezuniyet coşkusu
        Atatürk Üniversitesinde lisansüstü mezuniyet coşkusu
        Uzmanından diyabete karşı erken harekete geçin uyarısı
        Uzmanından diyabete karşı erken harekete geçin uyarısı
        Rektör Çakmak, COP31 İklim Zirvesi'ne katıldı
        Rektör Çakmak, COP31 İklim Zirvesi'ne katıldı
        Erzurum'da polis geçen ay çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi yakaladı
        Erzurum'da polis geçen ay çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi yakaladı
        Kar yağışını mutluluğa dönüştüren başkomiser ile engelli kızı Eylül'ün yüre...
        Kar yağışını mutluluğa dönüştüren başkomiser ile engelli kızı Eylül'ün yüre...