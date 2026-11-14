"Su Muhafızı Duru" Miniklerden Tam Not Aldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Su Muhafızı Duru" adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerden tam not aldı. Gelecek nesillere doğa ve su tasarrufu bilinci aşılamayı hedefleyen oyun, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde büyük bir coşkuyla sahnelendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara yönelik eğitici ve eğlendirici kültürsanat etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda sahneye konulan "Su Muhafızı Duru" adlı tiyatro oyununun son gösterimi, yoğun katılımla ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

Minik izleyiciler hem eğlendi hem öğrendi

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Çocuklara erken yaşta çevre duyarlılığı, suyun önemi ve doğal kaynakların korunması bilincini kazandırmayı amaçlayan oyun, minik tiyatroseverlerin büyük ilgisiyle karşılandı. Gösterim boyunca sahnedeki maceraya eşlik eden çocukların heyecanı ve mutluluğu objektiflere yansıdı.

Her cuma minik sanatseverlerle buluşacak

Büyük beğeni toplayan "Su Muhafızı Duru" oyunu, sezon boyunca her hafta Cuma günü saat 10.30’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenmeye devam edecek. Belediye yetkilileri, tüm çocukları ve ailelerini bu anlamlı ve eğlenceli serüvene ortak olmaya davet etti.