Karayazı'da yürek ısıtan dayanışma: Tezgahını satın alıp evine kadar bıraktılar

Erzurum’un Karayazı ilçesinde, soğuk havaya rağmen kurduğu tezgahta meyve satarak geçimini sağlamaya çalışan Ömer Halis Koçak’ın imdadına özel güvenlik görevlileri yetişti. Tezgahtaki tüm ürünleri satın alan personel, üşüyen Koçak’ı evine kadar bıraktı.

Olay, Karayazı ilçesine bağlı Bayraktar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi imkanlarıyla kurduğu küçük tezgahta meyve satışı yapan Ömer Halis Koçak, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğukta beklemeye başladı.

Bölgede görev yapan TEDAŞ bünyesindeki güvenlik personeli, tezgah başında üşüyen Koçak’ı fark ederek yanına gitti. Koçak’ın soğuk havada daha fazla beklememesi için harekete geçen görevliler, tezgahtaki tüm meyveleri satın aldı.

REKLAM

Duyarlı personel, ürünlerin tamamını aldıktan sonra Ömer Halis Koçak’ı evine kadar götürerek teslim etti. Mahalle sakinlerinin takdirini toplayan bu dayanışma örneği, Koçak’ın da yüzünü güldürdü.