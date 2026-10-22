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        Kursiyerlerin diktiği pijama ve eşofmanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

        Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından dikilen pijama ve eşofmanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Kursiyerlerin diktiği pijama ve eşofmanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

        Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından dikilen pijama ve eşofmanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Oltu Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi, ev hanımlarının mesleki becerilerini geliştirmelerine ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkân sunarken, sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Merkezde kursiyerler tarafından üretilen kıyafetler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. ADEM bünyesinde 9 farklı dalda açılan kurslarda ev hanımları hem yeni beceriler kazanıyor hem de kendi kıyafetlerini dikmeyi öğreniyor. Merkezde eğitim alan 120 kursiyer bulunurken, dikim bölümünde faaliyet gösteren 15 kursiyer hazırladıkları pijama ve eşofmanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

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        Ürettikleri kıyafetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten kursiyerler, hem üretmenin hem de başkalarına fayda sağlamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler. Kursiyerler, ADEM'de aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştirdiklerini ve ev ekonomisine katkı sunabilecek imkânlar elde ettiklerini belirterek, tüm ev hanımlarını kurslara katılmaya davet ettiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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