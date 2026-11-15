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        Oltu'nun 40 yıllık çınarı İmdat usta, mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor

        Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İmdat Doğan, Aslanpaşa Camii Sokak'ta 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:05 Güncelleme:
        Oltu'nun 40 yıllık çınarı İmdat usta, mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor

        Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İmdat Doğan, Aslanpaşa Camii Sokak'ta 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

        Oltu'da mesleğine duyduğu sevgi ve yılların kazandırdığı tecrübeyle tanınan ayakkabı tamircisi İmdat Doğan, yaklaşık 40 yıldır aynı sokakta vatandaşlara hizmet veriyor. Yıllardır alın teriyle ekmeğini kazanan Doğan, ilçenin en eski ve en yaşlı ayakkabı tamircilerinden biri olarak biliniyor.

        Ayakkabı pençesi, dikim, taban değişimi gibi tamir işlerinin yanı sıra çanta ve valiz tamiri de yapan Doğan, mesleğini severek sürdürdüğünü ifade etti.

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        40 yıldır bu işle uğraştığını belirten İmdat Doğan, "Oltu'da benden daha uzun süredir bu işi yapan başka bir ayakkabı tamircisi olduğunu düşünmüyorum. İlçenin en eski tamircilerinden biriyim. Müşterilerim yıllardır beni tercih ediyor. Ayakkabı pençesi, dikimi, taban değişimi, çanta ve valiz tamiri yapıyorum. Bu mesleğin hem güzel hem de kazançlı bir tarafı var. Ancak artık gençler bu işe pek ilgi göstermiyor. Ben bu işi bıraktığımda yerimi dolduracak birinin olup olmayacağını bilmiyorum. Kendi işini yapmak, alın teriyle helal para kazanmak çok güzel" dedi.

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