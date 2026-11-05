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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Palandöken'de muhteşem mevsim buluşması Kar yağışıyla gelen görsel şölen görenleri hayran bırakıyor

        Palandöken'de muhteşem mevsim buluşması Kar yağışıyla gelen görsel şölen görenleri hayran bırakıyor

        Ülkemizde sezonu en erken açan ve en geç kapatan merkez olma özelliğini taşıyan Palandöken'de karla gelen görsel güzellikler görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağda kayak sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Palandöken'de muhteşem mevsim buluşması Kar yağışıyla gelen görsel şölen görenleri hayran bırakıyor

        Ülkemizde sezonu en erken açan ve en geç kapatan merkez olma özelliğini taşıyan Palandöken'de karla gelen görsel güzellikler görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağda kayak sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

        Palandöken'de, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Bir yanda sonbaharın sarı ve kuruyan tonları, diğer yanda yemyeşil çam ağaçları ve zirveyi kaplayan bembeyaz kar örtüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Erzurum kent merkezinde sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde yerini eksi derecelerdeki sıcaklıklarla birlikte kar yağışına bıraktı. Palandöken Dağı'nın zirveleri, dökülen kar taneleriyle birlikte adeta beyaz bir gelinlik giydi. Sonbahar ile kış mevsiminin aynı karede buluştuğu Palandöken eteklerindeki görsel şölen, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturdu.

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        Dünyanın en uzun ve en dik pistleri sezona hazırlanıyor

        Doğal güzelliklerinin yanı sıra teknik altyapısıyla da dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezon öncesi göz kamaştırıyor. Havalimanına sadece 15 dakika, şehir merkezine ise 5 dakika mesafede bulunmasıyla dünyada eşine az rastlanır bir ulaşım kolaylığı sunan merkez, aynı zamanda dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan parkurlara ev sahipliği yapıyor.

        Gece kayağı ve kesintisiz eğlence

        Toplam pist uzunluğu onlarca kilometreyi bulan ve Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) standartlarına uygun pistleri barındıran Palandöken, modern suni karlama sistemleri sayesinde sezonu her yıl garantili bir şekilde en erken açan merkez oluyor. Saatte binlerce kişiyi taşıma kapasitesine sahip telesiyej ve gondol hatlarıyla kesintisiz kayak keyfi sunulan merkezde, devasa aydınlatma sistemleri sayesinde gece kayağı da yapılabiliyor.

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        Zirvedeki beyaz örtüyle birlikte Ejder 3200'de Palandöken'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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