Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Pasinler ilçesinin uzun yıllar boyunca içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan yaklaşık 30 kilometrelik yeni isale hattını tamamlayarak hizmete açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ve içme suyu yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Pasinler ilçesinin su sorununu kökten çözecek önemli bir proje hayata geçirildi. Örentaş mevkiinden başlayarak ilçe merkezine kadar uzanan yaklaşık 30 kilometrelik isale hattı, 400 milimetre çapındaki dayanıklı polietilen borularla baştan sona yenilendi.

Öz kaynaklarla hayata geçirildi

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Tamamen kurumun öz kaynakları ve ESKİ ekiplerinin yoğun mesaisiyle tamamlanan çalışma sayesinde ilçe merkezine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaşımı güvence altına alındı. Konuya ilişkin ESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pasinler’in içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca güvenle karşılayacak önemli bir yatırımı tamamladık. Örentaş mevkiinden ilçe merkezine uzanan yaklaşık 30 kilometrelik yeni isale hattını, 400 milimetre çapında polietilen borularla yenileyerek hizmete aldık. Kurumumuzun öz kaynakları ve ekiplerimizin emeğiyle hayata geçirilen bu yatırımla Pasinler’in su sorununu ortadan kaldırdık. İlçemizin geleceğini düşünerek attığımız bu adımla vatandaşlarımızın kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına aldık. Erzurum’un her ilçesinde güçlü altyapı, güvenli su ve sürdürülebilir hizmet için çalışmaya devam ediyoruz."