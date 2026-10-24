"Su Muhafızı Duru" oyunu ilk gösteriminde çocuklarla buluştu

Erzurum’da çocuklara su bilincini aşılamayı hedefleyen "Su Muhafızı Duru" adlı tiyatro oyunu, düzenlenen ilk gösterimiyle seyirciden büyük beğeni topladı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyunun ilk gösterimi, salonu hıncahınç dolduran çocukların ve ailelerinin yoğun katılımı ve büyük coşkusuyla gerçekleştirildi. Geleceğin su muhafızları olan minikler, oyun boyunca hem eğlendi hem de su tasarrufunun önemini öğrendi.

Prömiyer gösterimine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, oyunun yazarı Ali Osman Özdemir ve yönetmen Gonca Çılgı da katılarak ekibin heyecanına ortak oldu. Sahne performansıyla göz dolduran oyuncular, gösterim sonunda salonu dolduran yüzlerce çocuk ve aileleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Plaket ve Çiçek Takdim Edildi

Etkinliğin sonunda, oyuna katkı sunan ve desteklerini esirgemeyen protokole, yazara ve yönetmene emeklerinin bir nişanesi olarak plaket ve çiçek takdimi gerçekleştirildi. Tören sonrası açıklama yapan oyun ekibi, ilk gösterimde kendilerini yalnız bırakmayan tüm çocuklara, ailelerine ve destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sonsuz teşekkürlerini sundu.

Suyu korumanın ve tasarruf bilincinin kolektif bir güçle mümkün olduğunu vurgulayan yetkililer, "Su Muhafızı Duru" oyununun her Cuma saat 10.30’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi’nde çocuklarla buluşmaya devam edeceğini bildirdi.