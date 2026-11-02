Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu Erzurum'da düzenlenecek
Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi'nin (EDAM) yürütücülüğünde ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde 6-8 Kasım'da Erzurum'da Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu düzenlenecek.
Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi'nin (EDAM) yürütücülüğünde ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde 6-8 Kasım'da Erzurum'da Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu düzenlenecek.
Sempozyum, dış politika, güvenlik ve ekonomik kalkınma konularında Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirecek.
Kentte 6-8 Kasım'da düzenlenecek sempozyumun paydaşları arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü de yer alıyor.
Türk diplomasisi ve bölgesel işbirliği, sempozyumun başlıca tartışma konuları arasında yer alacak.
Oturumlarda Orta Koridor'un ticaret ve ulaşım boyutlarının yanı sıra güzergah üzerinde bulunan ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler ve kültürel etkileşim de ele alınacak.
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