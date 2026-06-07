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        Eskişehir'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın giriş kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Eskişehir'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın giriş kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sütlüce Mahallesi Doğru Sokak'taki bir binanın giriş kısmındaki eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.


        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Apartman girişindeki yangın nedeniyle evlerinden çıkamayan kişiler, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen Y.G. ve E.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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