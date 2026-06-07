Eskişehir'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın giriş kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın giriş kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sütlüce Mahallesi Doğru Sokak'taki bir binanın giriş kısmındaki eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Apartman girişindeki yangın nedeniyle evlerinden çıkamayan kişiler, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen Y.G. ve E.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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