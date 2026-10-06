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        Azerbaycan'ın turizm destinasyonları Gaziantep'te tanıtıldı

        Azerbaycan'ın turizm destinasyonları, konaklama imkanları ve farklı seyahat alternatifleri Gaziantep'te düzenlenen etkinlikle sektör temsilcilerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Azerbaycan'ın turizm destinasyonları Gaziantep'te tanıtıldı

        Azerbaycan'ın turizm destinasyonları, konaklama imkanları ve farklı seyahat alternatifleri Gaziantep'te düzenlenen etkinlikle sektör temsilcilerine tanıtıldı.

        Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycan'dan gelen otel temsilcileri ve turizm ofisi yetkilileri, Gaziantep'te faaliyet gösteren seyahat acentelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

        Programda Azerbaycan'ın turizm destinasyonları, konaklama imkanları ve ziyaretçilere sunduğu alternatiflere ilişkin tanıtımlar yapıldı.

        Azerbaycan Turizm Bürosu Türkiye Temsilciliği Direktörü Günel Mammadova, Gaziantep'in turizm potansiyeli açısından Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

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        Aralık ayından bu yana Türkiye'de hizmet verdiklerini anlatan Mammadova, şunları kaydetti:

        "Bütün projelerde amacımız, buradan daha fazla insanın Azerbaycan'ı kardeş ülke olarak değil, gidip görebileceği, daha fazla gezebileceği, deneyimleyebileceği bir turizm destinasyonu olarak tanımasını sağlamak. Gaziantep'in bizim için ayrı bir önemi var. Özellikle güçlü gastronomisi ve kültürü, ticaret ve turizm potansiyeliyle Azerbaycan için önemli şehirlerden biri olarak görüyoruz."

        GlobeMeets Uluslararası Turizm Pazarlama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurt da Azerbaycan'ın Türkiye ile olan turist trafiğine oldukça önem verdiğini belirtti.

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        TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç ise projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleriyle program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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