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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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