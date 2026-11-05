Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 05.11.2026 - 17:02 Güncelleme:
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
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