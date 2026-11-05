Gaziantep'te Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı açıldı

Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenen Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı konuklarını ağırlamaya başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık işbirliğinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 29 bin metrekarelik alanda 200'ün üzerinde firma ve 330'dan fazla marka yer aldı.

Gıda ürünleri, işleme makineleri, ambalaj teknolojileri, soğuk zincir ve otomasyon sistemlerinin sergilendiği fuara, 38'den fazla ülkeden alım heyeti ve 56'dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, açılışta yaptığı konuşmada, küresel ekonomik zorluklara rağmen kentin üretim ve ihracat gücünü koruduğunu belirterek, fuarın gelecek yıllarda daha da büyüyeceğine inandığını söyledi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin ortak çalışma kültürüne dikkati çekerek, bölgesel kalkınmanın önemini vurguladı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in gıda sektöründeki potansiyeline işaret ederek, "2026 yılının ocak-ekim döneminde şehrimizin ihracatı 9 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tarımsal sanayi ve hububat ürünlerinde ise 3 milyar 33 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Fuarlarla yeni pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ünverdi, organizasyonun ticari işbirliklerini güçlendireceğini ifade etti.

Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de fuar kapsamında 52 ülkeden 697 yabancı alıcıyı Gaziantep'e getirdiklerini, üretimin yapıldığı kentlerde düzenlenen fuarların ticari açıdan önemli avantajlar sağladığını kaydetti.

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Gıda ürünleri, işleme makineleri, ambalaj teknolojileri ve otomasyon sistemlerinin sergilendiği fuar, 7 Kasım'a kadar sektör profesyonellerini ağırlayacak.