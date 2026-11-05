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        Gaziantep'te Orta Doğu Gıda Fuarı kapılarını açtı

        Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenen Orta Doğu Gıda Fuarı'nın açılış töreni kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Gaziantep'te Orta Doğu Gıda Fuarı kapılarını açtı

        Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenen Orta Doğu Gıda Fuarı'nın açılış töreni kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) destekleriyle düzenlenen MFF Orta Doğu Gıda Fuarı kapılarını açtı. Fuarın resmi açılış töreni Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu, Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ile diğer kent protokolü ile çok sayıda sanayici katılımıyla gerçekleştirildi.

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        "Fuar, güçlü yapının ve ortak hareket etme anlayışının önemli bir göstergesi"

        Fuarın açılışında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin köklü üretim kültürü, güçlü sanayi altyapısı ve girişimci yapısıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, uluslararası organizasyonların kentin ticari potansiyelinin geliştirilmesinde büyük rol oynadığını ifade etti. Gaziantep'in üretim ve ihracattaki başarısını yeni pazarlara taşımanın önemine dikkat çeken Çeber, "Şehrimiz, geçmişten bugüne üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam oluşturmaktan vazgeçmeyen örnek bir kenttir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz fuar da bu güçlü yapının ve ortak hareket etme anlayışının önemli bir göstergesidir" dedi.

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        "Gaziantep sanayisiyle, ihracatıyla ve girişimcilik ruhuyla da dünyada adından söz ettiren bir şehir"

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında kentin güçlü sanayi ve üretim altyapısıyla önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Gaziantep, yalnızca mutfağıyla değil, üreten insanıyla, sanayisiyle, ihracatıyla ve girişimcilik ruhuyla da dünyada adından söz ettiren bir şehir. Bizim en büyük gücümüz, ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket edebilmemizdir. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, odalarımız, sanayicilerimiz ve iş dünyamızla şehrimizin geleceği için el ele veriyoruz" dedi.

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        "Gaziantep'te böyle bir fuarı gerçekleştiriyor olmaktan gurur duyuyoruz"

        GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise kentin güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ortak iş yapabilme kültürü sayesinde zorlu küresel şartlara rağmen üretim, ihracat ve istihdamını sürdürmek için büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Fuarların yeni pazarlara ulaşılması ve şehrin üretim potansiyelinin uluslararası arenada tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ünverdi, "Fuarlar, bizi dünyaya açan, potansiyelimizi görünür kılan, yeni pazarlara ulaşmamıza ve yeniliklere adapte olmamıza imkân sağlayan en önemli organizasyonlardır. Tüm dünyada fuarların iptal edildiği, fuarcılığın kan kaybettiği bir dönemde Gaziantep'te böyle bir fuarı gerçekleştiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri sektöründe ülkemizin lideri olan şehrimizi, gıda fuarcılığında da lider haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Gaziantep'in ihracat rakamlarına da değinen Ünverdi, 2025 yılında yaklaşık 10 milyar dolarlık toplam ihracatın yüzde 34,1'ini tarımsal sanayi ve hububat ürünlerinin oluşturduğunu ve sektörün tekstilin ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi. Kentin 2026 yılı ocakekim döneminde 9 milyar 11 milyon dolarlık ihracata ulaştığını belirten Ünverdi, yalnızca ekim ayında yaklaşık 1 milyar 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. Tarımsal sanayi ve hububat ürünlerinin yılın ilk 10 ayında 3 milyar 33 milyon dolarlık ihracatla toplam ihracattan yüzde 34 pay aldığını aktaran Ünverdi, ekim ayında ise yaklaşık 322 milyon dolarlık gıda ihracatı yapıldığını belirtti. Bu başarıda emeği bulunan Gaziantepli sanayici ve ihracatçıları kutlayan Ünverdi, kentin üretim ve ihracattaki güçlü konumunun ortak çabalarla daha da ileri taşınacağına inandığını dile getirdi.

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        Fuarın profesyonel alıcılar ile katılımcı firmaları ikili iş görüşmelerinde (B2B) bir araya getirmesinin önemli bir avantaj sağladığına dikkat çeken Ünverdi, "Profesyonel alıcılar ile firmalarımız birebir görüşme imkânı buluyor ve bu görüşmelerden çok daha verimli sonuçlar alınıyor. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz fuarımızdan çok güzel dönüşler almıştık. Bu yılki fuarımızın da ürünlerimizin tanıtımına, yeni iş birliklerinin geliştirilmesine ve ticari bağların güçlenmesine çok önemli imkânlar sunacağına inancımız tamdır" dedi.

        "200'ün üzerinde katılımcı firma ve 330'dan fazla markayı bir araya getiriyoruz"

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        Fuarın ikinci yılında daha geniş bir katılımcı ve ziyaretçi ağına ulaştığını ifade eden Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise, "Gaziantep'in gıda sektöründeki güçlü üretim altyapısını uluslararası alıcılarla buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz Orta Doğu Gıda Fuarı'nı bu yıl ikinci kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 29 bin metrekarelik alanda 200'ün üzerinde katılımcı firma ve 330'dan fazla markayı bir araya getiriyoruz. 38'i aşkın ülkeden uluslararası alım heyetini ve 56'dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçiyi ağırlayarak sektörümüz için güçlü bir ticaret ortamı oluşturuyoruz" dedi.

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        Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara 200'ün üzerinde katılımcı firma ve 330'dan fazla markanın yer alırken, 38'i aşkın ülkeden uluslararası alım heyet ile 56'dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçi ağırlanıyor. Yeni ticari bağlantıların kurulmasına, ihracat ağlarının genişlemesine ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağlayan fuar, bölgenin üretim gücünü dünya pazarlarıyla buluşturuyor. Gıda sanayisi ve teknolojilerindeki yeniliklerin ön plana çıktığı fuar, Gaziantep'in küresel ticaretteki etkinliğini güçlendirirken şehrin ekonomik gelişimine ve sektörel büyümesine de önemli katkılar sunuyor.

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        Fuar 57 Kasım 2026 tarihleri arasında saat 10:00'dan 18:00'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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