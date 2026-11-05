Gaziantep'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.
Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı sağ şeride park ederek kendisini araçtan dışarı attı. Kısa sürede aracı saran alevlere, çevredeki diğer sürücüler yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.
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