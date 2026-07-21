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        Gaziantep'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te 14 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Gaziantep'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te 14 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde 14 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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