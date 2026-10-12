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        Gaziantep'te sağanak etkili oldu

        Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu

        Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

        Bazı vatandaşlar iş yerleri ve kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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