Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

        Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslerde yaptıkları operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 şarjör, bin 528 fişek ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Emniyetin paylaştığı görüntüde, ekiplerin belirlenen adreslerde arama yapması ve malzemeleri ele geçirmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Çocukların kavgasına aileler da...
        Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Çocukların kavgasına aileler da...
        Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi
        Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçının ardından
        Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçının ardından
        Cihan Ünal: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"
        Cihan Ünal: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"