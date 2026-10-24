Gaziantep'te silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıbrıs Mahallesi Seymenler Sokak'ta iki aile arasında iddiaya göre çocuklar nedeniyle önceki gün tartışma yaşandı. Bugün yeniden başlayan tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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