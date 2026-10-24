Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Çocukların kavgasına aileler dahil oldu

        Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Çocukların kavgasına aileler dahil oldu

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Çocukların kavgasına aileler dahil oldu

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Olay, Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların kavgasına ailelerin dahil olması sonucu sopalı ve silahlı kavga çıktı. Kavgada sopa darbeleri ve silahların kullanılması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat Y. (30) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        REKLAM

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi
        Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçının ardından
        Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçının ardından
        Cihan Ünal: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"
        Cihan Ünal: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"