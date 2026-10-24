Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Çocukların kavgasına aileler dahil oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların kavgasına ailelerin dahil olması sonucu sopalı ve silahlı kavga çıktı. Kavgada sopa darbeleri ve silahların kullanılması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat Y. (30) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.