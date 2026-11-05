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        Şahinbey de minik eller kilden çömlek yaptı

        Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şehit Cevdet Özdemir Sosyal Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte 110 ana sınıfı öğrencisi, kilden çömlek yapımını öğrenerek hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli vakit geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Şahinbey de minik eller kilden çömlek yaptı

        Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şehit Cevdet Özdemir Sosyal Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte 110 ana sınıfı öğrencisi, kilden çömlek yapımını öğrenerek hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli vakit geçirdi.

        Çocukların el becerilerini geliştirmek ve geleneksel el sanatlarını tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çömlek yapımı uzmanı Sabri Ulutürk minik öğrencilerle bir araya geldi. Ulutürk, öğrencilerle tek tek ilgilenerek kilin nasıl şekillendirileceğini ve çömlek yapımının aşamalarını uygulamalı olarak anlattı.

        Eğlenceli ve öğretici bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kendi elleriyle çömlek yapmanın heyecanını yaşadı. Kil ile tanışarak hayal güçlerini ortaya koyan minikler, geleneksel çömlekçilik sanatını yakından tanıma fırsatı buldu.

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