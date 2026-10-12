TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Gaziantep Sivil Toplum Buluşması"nda konuştu:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak." dedi.

Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmenevi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, gün içinde gerçekleştirdiği programlarda vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, kentin yöneticileriyle bir araya geldiğini söyledi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgedeki önemli gelişmelerle birlikte Gaziantep'in merkez olma özelliğini daha da güçlendireceğini vurguladı.

Dünyanın içinde bulunduğu döneme dikkati çeken Kurtulmuş, çatışmaların ve bölgedeki durumun zor ve belirsiz bir döneme işaret ettiğini dile getirdi.

Karşılaşılan sorunları çözecek, barışı temin edecek küresel sistemin mevcut olmayışının bu dönemin en bariz özelliği olduğunu belirten Kurtulmuş, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, dünyanın bütün kurumlarının ve kuruluşlarının ya fonksiyonlarını yitirdiklerini ya isimden ibaret hale geldiklerini ya da hükümlerinin kalmadığını ifade etti.

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Türkiye'nin bu dönemde ayaklarını yere sağlam basmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu bölgede sağlam bir duruş sergilemesi için ekonomi alanında, hukuk alanında, siyaset alanında, toplumsal dayanışma alanında çok güçlü olmaktan başka seçeneği yoktur. Hiçbir meselemizde 'Yarına bırakalım, yarın düşünürüz.' diyebileceğimiz bir lüksümüz yoktur. Her meselemizi çözebiliyorsak bugün çözmek ve yarına bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bu zor coğrafyada, bu zor şartlar içerisinde, Cenabıallah’a çok şükür Türkiye, istikrarını koruyan ender ülkelerden birisi olarak bölgemizdeki bu gelişmelere rağmen fevkalade güçlü bir şekilde ayakta duruyor."

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- Terörsüz Türkiye süreci

Türkiye'nin kendi iç kalesini tahkim etme mecburiyetinin bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin ve bölgenin terörden kurtulabilmesi için "Terörsüz Türkiye" hedefinin devlet aklı ve millet vicdanının bir araya gelmesiyle uygulamaya konulduğunu belirten Kurtulmuş, Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Komisyonun hazırladığı raporun da bir yol haritası olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu doğrultuda süreç kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini anımsattı.

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Kurtulmuş, "Bu yasanın hazırlanması sırasında bırakın her bir cümlesini, her bir kelimesi bile dikkatle, hassasiyetle, titizlikle hazırlanmıştır. Yasanın hazırlanmasının en başından itibaren söylediğimiz en temel hususlardan birisi şudur: Bu süreçle asla şehitlerimizin ruhaniyetini rencide etmeyeceğiz, asla şehit ailelerimizi küstürecek bir tek kelime kullanmayacağız, bir tek adım atmayacağız. Çok şükür bu hassasiyetle hazırlanan yasa, bazı garantileri de bünyesinde barındırarak Mecliste kabul edildi." diye konuştu.

"Ya silah bırakmazlarsa?" diye toplumda sorularla karşılaştıklarını anlatan Kurtulmuş, "Silah bırakmazlarsa diye bir şey yok. Zaten bu yasanın uygulanmaya konulabilmesi için öncelikli olarak örgütün silahını bıraktığının ve kendisini feshettiğinin ilgili güvenlik birimleri tarafından tespit ve teyit edilmesi, ardından da Milli Güvenlik Kurulu tarafından bunun ilan edilmesi gerekiyor." dedi.

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Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki üst kurulda sürecin takip ve yönetiminin gerçekleşeceğini söyleyen Kurtulmuş, TBMM'de siyasi partilerin müştereken oluşturacağı izleme komisyonu vasıtasıyla da bu sürecin takip edileceğini vurguladı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir şekilde örgütün silah bırakmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Bütün bunların gerçekleşmesiyle birlikte yasa yürürlüğe girecektir. Bunu ısrarla söylüyorduk ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna deklare edilen ve edilmeyen gelişmeleri takip ediyoruz. Bugün sizler de herhalde gördünüz, duydunuz. Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak.

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Aynı şekilde zaten Türkiye'nin içerisinde şu an itibarıyla terör örgütünün bir tek elemanı kalmamış ve bir tek faaliyeti mevzubahis değildir yani hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde bu mesele hızlı bir şekilde ve gerçekten amiyane tabiriyle tıkır tıkır yolunda işliyor. Birkaç dönem sonra Allah'ın izniyle bir daha Türkiye'de terör var mıydı, yok muydu bunu konuşmayacağız bile. Bu meseleyi tamamıyla sadece hafızalara, sadece siyasi hatıralara ve siyasi tarihe bırakacağız. Dolayısıyla bu süreçte ciddi bir mesafe alındığını ifade etmek isterim."

- "Milletimiz, vicdanını harekete geçirmiş vaziyettedir"

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin bu noktaya gelmesinde şehitlerin ve gazilerin verdiği mücadelenin etkili olduğunu belirtti.

Sürecin bundan sonra başarılı olabilmesi için örgütün tamamıyla silahsızlanmasının temin edilmesinin önemini vurgulayan Kurtulmuş, "İşte bugünkü haber o bakımdan önemli. Bununla birlikte Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve demokratik standartların gelişmesi için gerekli adımların atılması. Bu huzur ortamının getireceği rahatlık içerisinde bölge halkı başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının terörsüz bölge ve Terörsüz Türkiye sonuçlarından müspet olarak etkilenmesinin temin edilmesidir yani başta huzur ortamı olmak üzere ekonomik getirilerle birlikte bu sürecin millete ne kadar büyük imkan sağlayacağının bir kere daha ortaya konulmasıdır." ifadelerini kullandı.

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Dün düzenli ordularıyla, toplarıyla ve tüfekleriyle bölgeye gelenlerin bugün düzensiz milis güçleriyle, hain pusularıyla ve bombalarıyla geldiklerine dikkati çeken Kurtulmuş, "Akıl, onlardan daha üstün olmayı gerektirmez mi? Onlar bölecekse biz toparlayacağız, birleştireceğiz ve inşallah bu bölge halklarını hep beraber daha güçlü bir vaziyete getireceğiz." şeklinde konuştu.

Sürecin bölgeye vereceği kazanımların halk tarafından birebir yaşanmasının ve hissedilmesinin de bir başka gelişme olacağını belirten Kurtulmuş, artık savaş baronlarının değil Türkiye’nin ve bölge insanlarının kazanmasını arzuladıklarını vurguladı.

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Kurtulmuş, "Hiç kimsenin bu süreci bozmasına, buradaki olumlu sonuçları gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Provokasyonlara karşı da uyaran Kurtulmuş, "Devletimiz kararlıdır. Milletimiz, vicdanını harekete geçirmiş vaziyettedir." ifadelerini kullandı.

Gazilerin ve şehitlerin fedakarca mücadelesinin sonuçlarının bugün alındığını dile getiren Kurtulmuş, terör örgütü vasıtasıyla bir daha hiç kimsenin hayattan koparılamayacağını, ülkenin huzur ve sükun içinde yaşayacağını belirtti.

Bu süreçte kullanılacak dile de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Şunu çok açık söylemek istiyorum: Artık bu memlekette hiçbir kimse ayrılıkçı bir dil kullanmamalıdır. Ayrılıkçı dillerle birtakım ayrılık senaryolarına kimse destek olmamalıdır. Benzer şekilde hiç kimse başka bir grubu ötekileştirerek, onları önemsiz hale getirerek asla ve asla ayrımcılık yapmamalıdır. Buna özellikle dikkat edeceğiz." uyarısında bulundu.

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Kurtulmuş, kalbinde birlikten, beraberlikten, kardeşlikten ve dayanışmadan yana çok şey olan bu aziz milletin dilinden de esenlik, barış ve kardeşlik sözlerinin döküleceğini belirterek, "Asla ve asla bir daha bu memlekette eski ayrışma sözlerine prim vermeyeceğiz, itibar etmeyeceğiz ve Türkiye’de devlet aklıyla millet irfanının, millet vicdanının getirdiği bu noktadan asla geri dönüş olmayacaktır." dedi.

Programda Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de katılımcılara hitap etti.