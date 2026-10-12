TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep'te Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtulmuş, çeşitli ziyaretler dolayısıyla bulunduğu Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret etti. Camiye gelişinde çocuklar tarafından ilahilerle karşılanan Kurtulmuş, daha sonra camide incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Caminin avlusunda kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, bugün Gaziantep'te yoğun ama güzel programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Bu muhteşem camiyi ziyaret etmekten, burada namaz kılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Kurtulmuş, başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin çevresindeki olumsuzluklara rağmen, fevkalade güçlü ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "Allah bu istikrarımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, Türkiye’nin kararlı bir şekilde güçlü ve büyük Türkiye hedefine doğru ilerlemesini daim eylesin." dedi.

En önemli çabalarından birisinin de Terörsüz Türkiye'nin inşası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye, devlet ve millet birlikte, el ele Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için gayret sarf ediyor ve inşallah sonuç alacağız. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölgeyi oluşturacak. Burada bütün bölgenin barış ve esenlik içerisinde olması tek tek şehirlerimize büyük katkıda bulunacak. Böylece Gaziantep de bu gelişmelerden nasibini alacak illerimizden birisi olacak." ifadelerini kullandı.

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Türkiye’de birlik ve dirliğin sağlanmasının önemini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kendi kültürel kimliklerimizin farklılıklarını asla ve asla bir ayrışma vesilesi olarak görmeyeceğiz. Türklük, Kürtlük, Araplık ya da başka bir kavme mensup olmak bizi birbirimizden ayrıştıran değil, tam tersine bizi birbirimizle birleştiren bir farklılık, bir zenginlik olarak bizim için değer kazanacak. Aynı şekilde mezheplerimiz, meşreplerimiz, hayat tarzlarımız, anlayışlarımız bizi birbirimizden ayırmayacak birleşmemize vesile olacak. Allah milletimizin ayağına taş değdirmesin. Allah devletimizi, din-ü devletimizi kıyamete kadar payidar eylesin. Aramızdaki dostluğu, kardeşliği ilelebet daim eylesin. Varsa eksiklerimizi, kusurlarımızı tamamlayarak hep birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam etmeyi nasip etsin. Gaziantep bu birliğin, kardeşliğin güzel bir numunesi olan şehrimiz. Başkalarının farklılıklarımızı istismar etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu farklılıklar bizim için birleşme vesilesidir. Tarihte olduğu gibi yine hep beraber olacağız, derleneceğiz, toparlanacağız ve daha güçlü bir Türkiye’yi, daha muktedir bir bölgeyi Allah’ın izniyle hep birlikte inşa edeceğiz."

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra vatandaşların taleplerini ve değerlendirmelerini dinledi.

Ziyarette, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Mesut Bozatlı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yer aldı.